Gp di Montecarlo | le Ferrari dietro a Verstappen nelle prove libere

(Di venerdì 26 maggio 2023)– Max(Red Bull) ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione didel Gran Premio di Monaco. Con il tempo di 1:12.462, l’olandese ha tenutole due, ma di poco, dato che Charles Leclerc è staccato di soli 65 millesimi e Carlos Sainz di 109. Lo spagnolo non ha però completato la sessione: è andato a muro nella zona delle piscine, scusandosi via radio con il box.alle Rosse si sono classificati Fernando Alonso (+0.220), Lando Norris (McLaren, +0.444) e Lewis Hamilton (+0.498). Settimo tempo per Sergio Perez (Red Bull, +0.529), seguito da Valtteri Bottas (Alfa Romeo, +0.588), Pierre Gasly (Alpine, +0.627) ed e Esteban Ocon (Alpine, +0.700). ...

F1, Verstappen: "vicina" . Gp, Mekies sprona la: "Grande opportunità". "Non ha senso fare sogni particolari in questo momento ha dichiarato il direttore ...Dopo lo stop forzato a causa dell'alluvione che ha devastato l'Emilia - Romagna il circus è a, con la Red Bull sempre favorita e lache cerca il guizzo sul circuito caro a Leclerc. ...Carlos Sainz promuove il suo venerdì a, col primo tempo al mattino e il terzo al ... Chiedo scusa ai meccanici per il lavoro extra' , aggiunge lo spagnolo della

Montecarlo, Libere2: Verstappen il migliore, ma le Ferrari lo insidiano La Gazzetta dello Sport

Il monegasco torna a ruggire. Lo spagnolo con la sua Ferrari finisce contro il muro all'entrata della chicane delle piscine, a circa 15' dalla fine della sessione ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.04 Grande equilibrio dunque sul giro secco in vista della qualifica tra Max Verstappen, Fernando Alonso e le Ferrari. Più distanti le Mercedes e Sergio Per ...