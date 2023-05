Gli orsi trentini sono salvi ma la loro gestione resta un problema | no a parchi-zoo e ‘santuari’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il Tar di Trento sospende l’ordinanza di morte, emessa dal presidente della giunta provinciale di Trento, Maurizio Fugatti. E questa è ovviamente una buona notizia, poiché l’orsa JJ4 è ora all’interno del recinto del Casteller, quindi lontana dalle zone antropizzate. Se, da una parte, la giustizia amministrativa ha decretato che nonchiare le motivazioni di pericolosità di questa mamma orsa, dall’altra rimane il grandedelladeglie anche dei lupi in un Trentino che non sa progettare una via sostenibile. E su questo tema si gioca tutta la credibilità di un Trentino che è visto come un territorio che mira solo a uccideree lupi, senza dimostrare capacità gestionali che invece si potrebbero davvero mettere in gioco. Eppure cimoltissime possibilità ...