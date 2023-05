Gli anni Ottanta | i miei undici anni e l’immortalità di Tina Turner

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 maggio 2023) C’è stato un tempo in cui i ragazzini che non sanno niente eravamo noi. Noi quelli per cui un cantante nasceva solo se passava sui nostri canali, se appariva nei nostri giornaletti, se ci colpiva il ritornello nuovo pur ignorando decenni di ritornelli vecchi. Per menasce a quarantaquattro, quando io ne hoe lei canta quella canzone così spettacolare che poi ci intitoleranno i documentari su di lei, che poi resterà uno slogan nei decenni, che poi molte vite dopo capiremo essere una grande verità dalla quale non eravamo state capaci di imparare. What’s love got to do with it, cosa c’entra l’amore, chiedeva, all’epoca non ancora per tutti «quella picchiata dal marito», riduzione a figurina vittimaria che poi avrebbe fatto slittare ...