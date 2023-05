Giuseppe Cruciani mangia carne d' orso | «Perché ci piacciono vivi e anche sul piatto»

(Di venerdì 26 maggio 2023)d'. Il video che ritrae il conduttore de La Zanzara intento are lo spezzatino dell'animale è una provocazione di quelle più...

... postando una foto in cui compaiono tra gli altri volti, Giancarlo Magalli , Barbara D'Urso ,, e quello della giornalista, che quest'anno ha anche condotto una delle serate del ...mangia la carne di orso e scoppia il caos sui social. 'Amo gli animali da vivi, e anche nel piatto. Per questo ho sperimentato la carne di orso. Morbida, tenera, gustosa: voto 10. Ma ...Oggi la fanpage ufficiale twitter del programma ha lanciato un sondaggio per chiedere ai suoi follower chi tra Barbara d'Urso,, Giancarlo Magalli e Francesca Fagnani vorrebbero ...

Giuseppe Cruciani zittisce la Malpezzi: "Ma chi lo nega" Liberoquotidiano.it

Giuseppe Cruciani mangia la carne di orso e scoppia il caos sui social. «Amo gli animali da vivi, e anche nel piatto. Per questo ho sperimentato la carne di orso. Morbida, tenera, gustosa: ...Ballando con le stelle, Francesca Fagnani prende le distanze e fa sapere che non farà parte del programma di Milly Carlucci ...