Giuliana Brugnoli prima moglie Little Tony | età | causa morte | malattia | figli | vita privata

Tra le foto, condivise sulla sua bacheca Instagram, anche molte dedicate a papà Little Tony e a mamma. Tra le ultime immagini, invece, quelle relative alla sua partecipazione a ...Lei è Cristiana Ciacci , erede dell'artista (il cui vero nome è Antonio Ciacci), frutto del suo amore per. Classe 1974, Cristiana ha perso la sua amata mamma nel 1993 e da quel ...Cristiana Ciacci, l'amore di Little Tony e. Un ritratto inedito quello tracciato da Cristiana del padre Little Tony: nel salotto di Oggi è un altro giorno, la Ciacci ha voluto ...

Giuliana Brugnoli: causa morte, figlia e biografia della prima moglie ... Tag24