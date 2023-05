Giuli | “La sinistra ha perso la sua narrazione E si rifugia nel senso di colpa per mantenere il potere”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Per parlare di ideologia Woke, termine non molto conosciuto, perché sostituito dal più diffuso politcally correct e ultimamente dal più forbito cancel culture, ossia stare svegli, all’erta, ma da cosa? Dalle ingiustizie sociali, dalle disuguaglianze, i soprusi e via così. Siamo andati a chiedere ad Alessandro, Presidente del Maxxi – Il Museo nazionale dele arti del XXI secolo, perché possa spiegarci in modo chiaro e pacato come suo stile, cosa c’è dietro. Perché qualcosa francamente non torna. Ha risposto da un luogo incantato, uno dei tanti tesori nascosti del nostro paese, la cineteca di Oppido Lucano, in Basilicata, una delle più grandi d’Europa. Che conserva una delle più importanti collezioni di cinematografia del mondo. Non si può negare che ci sia in atto una guerra culturale che alcuni definiscono “epurazione”. Dopo decenni di occupazione di certi spazi, ...