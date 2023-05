Girona-Real Betis domenica 28 maggio 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici I catalani cercano una vittoria

... Barcellona punti 85;Madrid 74; Atletico Madrid 73;Sociedad 68; Villarreal 63; Betis Siviglia 56; Athletic Bilbao* 50;e Siviglia 49; Osasuna* 47; Rayo Vallecno 46; Maiorca* 44; ...IlMadrid, che viene dalla sconfitta esterna per di misura contro il Valencia ed é terzo con ... La Villarreal, che viene dalla vittoria esterna per 1 - 2 contro iled é quinto con 60 punti, ...A quota 48 il, ottavo e reduce dalla sconfitta interna per 1 - 2 contro la Villarreal. Elche ...Madrid - Vallecano 1 (ore 19) Match valido per la trentaseiesima giornata di Liga. Il...

Girona-Real Betis (domenica 28 maggio 2023 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I catalani cercano un... Infobetting

Liga, il recap della 36esima giornata: il Barcellona (già Campione) perde ancora. Il Real ritrova la vittoria. Atletico rimontato sullo 0-3.I Blancos vincono 2-1 in extremis contro il Rayo Vallecano; i Colchoneros di Simeone, vanti di tre gol, vengono clamorosamente rimontati a Cornellà de Llobregat ...