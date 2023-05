Giro d’Italia | perché la cronoscalata del Monte Lussari viene interrotta due volte? La causa e quanto durano le pause

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il2023 vivrà in momento decisivo in occasione della ventesima tappa, ovvero ladel. Al termine di questa frazione, infatti, conosceremo il nome del vincitore della Corsa Rosa, visto che il giorno successivo è prevista la semplice passerella di Roma. La sfida contro le lancette in programma sabato 27 maggio risulterà decisamente impervia e sarà il teatro dell’epocale battaglia per il Trofeo Senza Fine tra il britannico Geraint Thomas, lo sloveno Primoz Roglic e il portoghese Joao Almeida. I primi 10,8 km (partenza da Tarvisio) sono sostanzialmente pianeggianti, poi si entra in quello che è un autentico incubo: 7,3 km di salita al 12,1% di pendenza media. I primi 5 km di ascesa sono addirittura al 15,3% di media, con una massima al 22%. A seguire un chilometro al ...

