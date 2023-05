Giro d’Italia | il brivido di un ricordo | 10 anni fa Vincenzo Nibali dominava sulle Tre Cime di Lavaredo innevate

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Poche ore e sarà di nuovo Tredi. Per l’ottava volta nella storia ilarriverà ai 2333 metri di altitudine del rifugio Auronzo, concludendo una frazione dela distanza di diecie un giorno. Quandomise il punto esclamativo al suo primo successo nella Corsa Rosa. Non furono giorni facili in corsa. Anche quell’anno il maltempo condizionò la competizione, tanto che la Ponte Di Legno-Val Martello, prevista il 24 maggio, venne completamente cancellata. Doveva essere probabilmente la tappa regina, con doppia scalata al Passo Gavia e al Passo dello Stelvio, ma alla fine l’organizzazione optò per cancellare il tutto a causa di un freddo gelido sui 2600 metri di ...