Giro d’Italia 2023 | ventesima tappa Tarvisio-Monte Lussari | data | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sabato 27 maggio va in scena ladel, cronometro di 18.6 chilometri daalche si presenta come l’ultima occasione per cambiare la classifica generale, considerando che chi terminerà lacon la Maglia Rosa sarà il vincitore del. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.: IL CALENDARIO COMPLETO I TELECRONISTI E I COMMENTATORI DEL, TV E– Il primo corridore prenderà il via alle 11.30, mentre l’ultimo corridore, ovvero la Maglia Rosa, prenderà il ...