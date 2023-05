Giro d’Italia 2023 | Primoz Roglic ha attaccato troppo tardi? Che rimpianto gli abbuoni…

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Oggi poteva essere la giornata giusta per far saltare il banco al, invece nell’ultimo tappone in linea di montagna c’è stato ancoracontrollo, con lo scontro diretto tra i big che si è acceso solamente nell’ultimo chilometro o quasi della salita delle Tre Cime di Lavaredo. A lanciare l’attacco unnon apparsoconvinto. Lo sloveno della Jumbo-Visma era su pendenze adattissime alle sue caratteristiche, ha addirittura cambiato bici prima di iniziare l’ascesa finale, prendendone una favorevole alle sue caratteristiche, ma non è riuscito ad esprimere tutta la sua potenza, guadagnando solamente 3” sulla Maglia Rosa Geraint Thomas. Ora il distacco dal gallese della Ineos Grenadiers recita 26” alla vigilia della cronoscalata al ...