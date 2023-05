Giro d’Italia 2023 | ora trema per davvero il record di Fiorenzo Magni | Geraint Thomas a una tappa dal mito

(Di venerdì 26 maggio 2023)è a una soladal battere uno storicodi. Di quale primato stiamo parlando? Quello relativo all’uomo più vecchio capace di vincere il: se il britannico riuscirà a salire sul gradino più alto del podio a Roma, alzerà al cielo il Trofeo Senza Fine a 37 anni e 3 giorni contro i 34 anni e 180 giorni con cui il ribattezzato Terzo Uomo indossò la maglia rosa in occasione della passerella conclusiva nell’ormai lontano 1955. Sono passate 68 primavere e la storia sta per essere riscritta, ma tra il capitano della Ineos Grenadiers e la gloria ci sono ancora due ostacoli: la micidiale cronoscalata del Monte Lussari e il suo grande rivale, ovvero lo sloveno Primoz Roglic, su cui ha un vantaggio di 26 ...

Va al colombiano del team Bahrain Victorious, Santiago Buitrago, la vittoria della 19ª tappa del2023, da Longarone alle Tre Cime di Lavaredo. Domani la cronoscalata del Monte Lussari. Guarda il video commento del vicedirettore della Gazzetta, Pier Bergonzi, in studio con Fabio ...Le immagini saranno esposte il 26 e 27 maggio. In occasione della tappa conclusiva della 106° edizione del, Roma Capitale e l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato hanno organizzato "Ostia in Rosa" due serate gratuite in piazza Anco Marzio. Il 26 e il 27 maggio ......1 - Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 2 - Primo Rogli (Jumbo - Visma) a 26' 3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 59' LE MAGLIE UFFICIALI Le Maglie di leader delsono ...