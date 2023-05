Giro d’Italia 2023 | Lorenzo Fortunato sotto le aspettative | mai in fuga e lontanissimo in classifica

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Per una Eolo-Kometa che cerca nuovi sponsor dopo l’ennesimodisputato da protagonista, nonostante la categoria inferiore, arrivano anche cattive notizie. Non si può infatti guardare solo all’impresa di Davide Bais a Campo Imperatore (spettacolare anche la sua battaglia, ormai terminata, per la Maglia Azzurra) o ai tanti piazzamenti di Vincenzo Albanese. La Corsa Rosa di, per il secondo anno consecutivo, è stata estremamente deludente. Ci si aspettava tantissimo dallo scalatore azzurro, vincitore sullo Zoncolan nel 2020: arrivava dalla vittoria nellagenerale della Vuelta Asturias e dunque aveva tutte le carte in regola per fare bene. E invece non è riuscito né a trovare un risultato positivo in chiavegenerale, visto che al momento ...