Giro d’Italia 2023 | la miglior tappa per Damiano Caruso | top5 in cassaforte | sfida a Dunbar per il 4° posto

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sta per giungere all’epilogo la 106a edizione del: la Corsa Rosa vedrà sciolti i suoi nodi nella cronoscalata di domani da Tarvisio al Monte Lussari, unadurissima e difficilissima da affrontare per gli uomini di classifica. Si deciderà la maglia rosa tra Geraint Thomas e Primoz Roglic, ma sarà lotta anche per le altre posizioni della top 10. Una delle battaglie delladi domani sarà quella per la quarta piazza della classifica trae Eddie. Il tappone dolomitico con arrivo alle Tre Cime di Lavaredo ha visto indubbiamente la versionee in questodel siciliano, dopo diverse tappe in cui non è stato vicinissimo aii. Oggi invece è rimasto agganciato ad ...