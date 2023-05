Giro d’Italia 2023 | Davide Gabburo | “Non sono stato bene | ma cercherò di andare all’attacco”

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Signore e signori, si dovrà far fatica. Nelfrazioni semplici non ce ne, tenuto conto che in quest’edizione i corridori hanno dovuto affrontare intemperie anche un po’ anomale, dato il periodo. Tuttavia, nella tappa odierna, si dovrà stringere i denti e non poco. Nei 183 km che porteranno il gruppo da Longarone alle Tre Cime di Lavaredo, gli atleti dovranno fare i conti con cinque salite in successione, senza avere tempo per recuperare. In particolare, l’ultima erta fa paura: primo chilometro e mezzo con pendenze fino al 18%, falsopiano al Lago di Antorno e discesa veloce fino ai 4 km dall’arrivo (si attraversa, al termine della discesa, la barriera di pedaggio: strettoia); ultimi 4000 metri con pendenze fino al 18%, falsopiano al Lago di Antorno, discesa veloce fino ai 4 km dall’arrivo (si attraversa, al termine ...