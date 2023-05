Giro d’Italia 2023 | Buitrago | “Una vittoria che vale doppio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il vincitore della diciannovesima tappa del, la Longarone-Tre Cime di Lavaredo di 183 chilometri, Santiagoha parlato dopo ladella tappa ai microfoni della Rai, sottolineando l’importanza dellaodierna. Queste le sue parole: “Oggi è stata una giornata perfetta per me. Sono molto contento, ho lottato molto per entrare in fuga ed è stato speciale arrivare qui in solitaria davanti a tutta questa gente. Unasulle Tre Cime di Lavaredo significa di più. Sull’ultima salita ce l’ho messa tutta, dall’ammiraglia mi dicevano che il gruppo era distante tre minuti e mi sono gestito bene. Nei 1500 metri sono salito a blocco, non si poteva fare diversamente. Il pubblico mi ha caricato e messo grinta, ringrazio chi era a bordo ...