Giro d' Italia 2023 | 20° tappa cronometro individuale Tarvisio-Monte Lussari | percorso | orari e altimetria

(Di venerdì 26 maggio 2023) Dopo 19 giorni di gara, ild'arriva al momento decisivo e tanto atteso che darà il volto definitivo alla classifica generale, prima della passerella di Roma. La 20°della corsa rosa è una cronoscalata daaldi 18,6 km con gli ultimi 7 km con pendenze che metteranno a dura prova la resistenza dei ciclisti. Ildella 20°La 20°deld', in programma sabato 27 maggio, è una, la terza di questa edizione della corsa rosa, di 18,6 km con partenza da, in provincia di Udine, e arrivo al Santuario di ...

Giro d'Italia: Buitrago vince la 19^ tappa, Thomas in rosa allunga su Roglic Sky Sport

E’ stata inaugurata stamattina, a una settimana dall’arrivo del Giro d’Italia, la strada del Lussari. Una settantina di partecipanti, fra i quali le medaglie d’oro olimpiche Silvio Fauner e Gabriella… ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 17.28 Almeida e Caruso chiudono a circa 18" da Roglic. 17.28 ROGLIC RECUPERA! Poi in volata supera Thomas e potr ...