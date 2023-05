Giorgio Pasotti | la fidanzata Claudia Tosoni smentisce le sue ultime dichiarazioni | storia al capolinea?

Leggi su isaechia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Suo malgrado,si è ritrovata al centro di spiacevoli gossip a causa della relazione con. Ladel noto attore è stata chiamata in causa in una recentissima intervista di lui a Il Corriere della Sera., a sua volta, aveva dovuto raccontare alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale anche e soprattutto per smentire alcuni recenti rumors. Si sospettava, infatti, che fosse lui il famosoche avrebbe causato la rottura traMotta e Simone Rugiati., infatti, di ritorno dall’Isola 17 dove si è dovuta ritirare per motivi di salute, ha messo un punto alla relazione con Rugiati. Il noto chef ha quindi accusato sui social un misteriosodi averli ...