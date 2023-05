Ginnastica artistica | Final Six Serie A | Brixia lanciata verso lo Scudetto | tornano le Fate Incertezza tra gli uomini

(Di venerdì 26 maggio 2023) Al PalaVesuvio di Napoli si assegnano gli Scudetti. Nel capoluogo campano andrà in scena laSix dellaA di, il massimo campionato italiano a squadre giunge al termine con l’atto conclusivo che incoronerà i nuovi Campioni d’Italia. Sabato 27 maggio andranno in scena le semii: le sei formazioni partecipanti sono state suddivise in due gironi, ciascuna schiererà un atleta per attrezzo, chi otterrà il miglior risultato porterà a casa 3 punti (2 al secondo, 1 al terzo), le compagini che vinceranno i due raggruppammenti si qualificheranno allae di domenica 28 maggio insieme alla seconda miglior classificata. LaBrescia è la grande favorita tra le donne. Le Campionesse d’Italia vanno a caccia del 21mo tricolore (il decimo ...

Sta per scoccare l'ora dell' evento più atteso del calendario agonistico nazionale dimaschile e femminile. Domani e domenica il PalaVesuvio di Napoli ospiterà la Final Six 2023, l'atto finale del campionato nazionale di serie A1. La Brixia delle Fate azzurre , con ...Angela era appena entrata nell'adolescenza, quando un incidente a un braccio durante gli allenamenti la costrinse a lasciare la, che praticava da quando era una bambina e che, ...... mercoledì 31 maggio alle ore 12.00, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per celebrare i successi delle squadre nazionali italiane di, ...

