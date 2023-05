Sono venuto qui acon lo scopo di vincere e domani intendo completare l'opera". Per Dimitrov quella di domani sarà la prima finale degli ultimi 5 anni , da Rotterdam 2018 quando superò in ...... ma dopo un inaspettato 1 - 1 in Belgio contro l'Anderlecht, gli spagnolia sorpresa il ...dopo la doppietta messa a segno nel 5 - 0 sull'Hajduk Spalato in finale di UEFA Youth League aPer pacificarsi non c'è bisogno delche tiene comunque inchiodati al passato, ma del ... che hanno "dialogato" con l'ospite: per la "Garibaldi" Emma Cutelli,Florio, Federico Cuciti, ...

Ginevra: perdono i favoriti, in finale Dimitrov e Jarry SuperTennis

Ginevra cancella ogni possibile gerarchia bocciando i due favoriti e qualificando per la finale di sabato Grigor Dimitrov (36 75 76 al top 10 ...Marco Cecchinato esce al secondo turno del Ginevra Open dopo la sconfitta contro Wu Yibing in due set: 7-6 6-3. Peccato perché oggi speravamo di veder il 30enne palermitano continuare la netta ripresa ...