Gigi Datome torna nella sua Sardegna | “Ma Olimpia Milano deve vincere”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Vittoria contro Carpegna Prosciutto Pesaro nei quarti di finale e, adesso, ci sarà da affrontare Dinamo Sassari che nel medesimo turno ha sconfitto, un po’ a sorpresa, Umana Reyer Venezia approdando al penultimo atto contro i campioni d’Italia in carica. Sarà una sfida davvero molto particolare per: il cestista di, ex NBA, torneràsuaper affrontare la formazione sassarese durante questa nuova serie. Obiettivo? Centrare la finale, cercando di soffocare i sussurri del cuore. Le parole didiprima della sfida contro Sassari (Credit foto – pagina Facebook del cestista italiano)“Sapevo che poteva essere possibilissimo, anche perché storicamente la ...

, rientrato dopo un annata difficile fatta di infortuni ha parlati, a La Nuova Sardegna della sua Olimpia Milano e della sfida alla Dinamo Sassari. "Una stagione è molto lunga, ci sono ...In Gara 1, una prestazione eccezionale nel tiro da fuori (16/33, 48.5%) grazie a Billy Baron e(10/12 in due); in Gara 2 eseguendo i giochi e arrivando a costruire tiri ad elevata ...Decisivi Billy Baron e, 10/12 in coppia, una prova eccezionale. Gara 2 è ora fondamentale per mantenere il controllo del fattore campo in vista della trasferta sull'Adriatico, contro una ...

Gigi Datome: Il cruccio di tutta la stagione è un po’ il saliscendi che ci caratterizza Sportando

Sul 64-42, proprio mentre Mars ruba un pallone c’è una protesta della panchina che costa l’espulsione all’assistente Luca Pentucci, punita con tre tiri liberi e rimessa, occasione ben sfruttata da ...Gigi Datome ha rilasciato una lunga intervista a 'La Nuova Sardegna' in vista della semifinale dei playoff che vedrà l' Olimpia Milano impegnata contro la Dinamo Sassari, di cui non è sorpreso l'ala d ...