Gian Maria Sainato si è invaghito di Cristina Scuccia | “Gliel’ho confessato e ricambia l’interesse”

(Di venerdì 26 maggio 2023)si sarebbero confessati il proprio interesse l’uno per l’altra. A rivelarlo è stato proprio il modello a Helena Prestes, entrambi esiliati a L’Isola di Sant’Elena. “Io eabbiamo passato molto tempo insieme, una sera al fuoco – non c’erano le telecamere – le ho detto ‘ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza, mi piace il tuo carattere‘ e lei mi ha risposto ‘anche tu penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io qua non inizierei nessuna frequentazione‘”.: “mi ha fatto capire che le piaccio”ha poi ripreso questo discorso ...

La 'fruit valley' romagnola comprende anche colossi come questo che tuttavia non è adesso al primo posto nei pensieri della famiglia Martini, il fondatore Luciano e i figli(a.d.) e Oliver.... Nikita torna in Italia e parla di un naufrago Rispondendo alle domande degli estimatori, proprio Nikita ha parlato di un naufrago in particolare che l'ha colpita più degli altri:Sainato .Nella riunione del Consiglio d'amministrazione, è andato tutto come previsto:Marco Chiocci ... Riconducibili all'area dem sono soltanto Orfeo,Pia Ammirati, direttrice di RaiFiction, e ...

Isola 17, è nata una simpatia tra Nikita Pelizon e uno dei naufraghi Isa e Chia

dal nostro inviato CONSELICE Non viene proprio da usare il solito “la fabbrica del cioccolato” quando si vede la “città” dell’Unigrà fra Conselice ...Riceviamo e pubblichiamo Si tratta della solennità di Maria Ausiliatrice che da tempo immemorabile si festeggia a Nizza Monferrato. Don Bosco nel 1878 ...