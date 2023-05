Giallo in Corsica | sparatoria contro una coppia di Sestri Levante | una donna ferita | la pista della rivolta contro i camperisti

(Di venerdì 26 maggio 2023) Maura Cavallero, 58 anni, colpita in vacanza su un camper. Un proiettile le ha perforato l'intestino: operata, non è più in pericolo di vita. La sorella: "Incredibile che succedano queste cose in una meta turistica"

Erano arrivati sull'isola da 3 giorni con il loro cane, per loro si trattava quindi dell'ultima notte da trascorrere in Corsica. "Verso le 22 - ha ricostruito il procuratore della Repubblica di Bastia - una turista italiana di 58 anni è rimasta ferita da un proiettile che l'ha colpita mentre si trovava nel suo camper in Corsica, a Casanova, vicino a Corte. La turista si trovava in Corsica con la famiglia e la sparatoria contro il camper sul quale viaggiava - e che si trovava in un'area di parcheggio lungo la strada RT 20 - è avvenuta attorno alle 22 di ieri sera.

Maura Cavallero, 58 anni, colpita in vacanza su un camper. Un proiettile le ha perforato l'intestino: operata, non è più in pericolo di ..."Tentato omicidio": è l’ipotesi di reato sulla quale la procura di Bastia ha deciso di aprire un’inchiesta dopo il ferimento a colpi d’arma da fuoco di una turista italiana che si trovava in un camper ...