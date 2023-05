“GialappaShow” | c’è pure Melissa Satta con il Mago Forest

(Di venerdì 26 maggio 2023) In onda domenica 28 maggio Si torna a ridere a crepapelle con “”, il nuovo programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, che vedràaffiancare ilalla conduzione della seconda puntata, in onda domenica 28 maggio, in prima visione assoluta su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno. Leggi anche: Paola Di Benedetto si unisce alla Gialappa’s Band Tra i momenti più esilaranti, dello show prodotto da Banijay Italia, l’imperdibile intervista di Valentina Barbieri nei panni di Francesca Fagnani al celebre fisico Albert Einstein e il divertente approdo di Jean-Claude (Marcello Cesena) e Madre a Pechino Express. Nel cast sono presenti anche altri volti storici della comicità italiana come Ubaldo Pantani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, e ancora ...

