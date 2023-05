Giaele De Donà | doppio evento per incontrare i fan con Micol ed Oriana | l’annuncio

(Di venerdì 26 maggio 2023)Desi riunirà aedper unappuntamento con i fan: ecco cosa è emerso dai socialDenei prossimi giorni si riunirà conIncorvaia edMarzoli. Le tre ex gieffine nelle ultime settimane hanno lanciato il loro primo progetto insieme “OMG”. Le giacche realizzate dalle tre amiche hanno riscosso fin da subito un clamoroso successo.intanto sui social annuncia unappuntamento per poter presentare la loro capsule e incontrarle per foto e firmare autografi. Leggi anche –> Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro: nemici nella Casa, amici fuori? Ecco dove e quandole tre ex gieffine…tra le ...

... durante una story pubblicata sui suoi social, ha lanciato qualche parola tagliente sulla qualità della linea di abbigliamento realizzata da Micol Incorvaia, Oriana Marzoli eDe, sue ex ...Sabato 20 maggio Nikita Pelizon è finita al centro delle polemiche per avere punzecchiato la collezione di giacche delle "OMG" (Oriana Marzoli, Micol Incorvaia eDe). In seguito alle critiche ricevute, la modella brasiliana è "sparita" per un'intera giornata dai social. In un secondo momento ha spiegato di avere dedicato un po' di tempo a sé stessa,...E siccome lo hanno fatto anche le OMG (cioè Oriana Marzoli , Micol Incorvaia eDe) in collaborazione con un noto brand, Nikita ne ha approfittato per lanciare una frecciatina al trio . "...