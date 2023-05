Gf Vip 7 | la mamma di Oriana Marzoli svela cosa pensa di Daniele Dal Moro e fa i nomi dei suoi concorrenti preferiti nella Casa

Leggi su isaechia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Di recentee suahanno risposto ad alcune domande dei fan nel corso di una diretta andata in onda sul portale spagnolo Mtmad. La signora ha parlato un po’ del percorso di sua figlia all’interno della settima edizione del Grande Fratello Vip, togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe: Lache più mi è piaciuta dinel reality è che è maturata tantissimo rispetto agli altri reality dove è stata sempre una persona unica però non controllava molto il suo istinto e questo la penalizzava molto. Al Gf è stata meno impulsiva e ha fatto vedere la parte più buona, sensibile, allegra e divertente. Una parte che a me piace tanto, io mi diverto molto con! Sono la sua prima fan! Con lei non ci si annoia mai! Sono felice che finalmente la gente abbia ...