GF Vip 7 | la mamma di Oriana Marzoli si pronuncia sul rapporto della figlia con Daniele Dal Moro

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 26 maggio 2023) Cristina, madrenota influencer venezuelana, ha rilasciato dichiarazioni sulla relazione traDal. In particolare, durante una diretta social, ladell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha parlato del modo in cui vede suaassieme all’ex tronista di Uomini e Donne, svelando cosa pensa veramente di lui, e ha commentato il loro percorso dentro e fuori dalla Casa del GF Vip. GF Vip 7, parla Cristina: ecco cosa pensa diDalsua storia conLadi, in compagnia di sua, ha svelato cosa ...