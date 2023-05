Geologia | da un vulcano sottomarino spento “serbatoio” per stoccare carbonio

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Uno studio pubblicato su Geology, in collaborazione fra l’Università di Aveiro e la NOVA School of Science and Technology, rivela che Fontanelas, unal largo delle coste del Portogallo, potrebbe immagazzinare da 1,2 a 8,6 gigatoni di anidride carbonica, l’equivalente di circa 24 -125 anni di emissioni industriali del Paese. Nel 2022, secondo le stime del Global CCS Institute, un totale di 42,6 megatoni, ovvero 0,0426 gigatoni, di anidride carbonica, e’ stato rimosso dall’atmosfera grazie agli sforzi internazionali di cattura e stoccaggio del. Lo studio suggerisce che la cattura e lo stoccaggio delnei vulcani sottomarini offshore potrebbe essere una nuova promettente direzione per la rimozione e lo stoccaggio di volumi molto piu’ grandi di gas serra dall’atmosfera. “Sappiamo che la ...