GdS – Lazio e Tare | tutto pronto per il divorzio Al suo posto Fabiani

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 26 maggio 2023) 2023-05-25 10:51:56 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la rosea: L’incompatibilità con Sarri sul mercato è stata decisiva. vana la mediazione di Lotito. L’ex d.s. della Salernitana è già in società alla Primavera Ai titoli di coda la storia tra lae Igli. Dopo 15 anni il mercato biancoceleste non sarà più guidato dal d.s. albanese. È in scadenza il suo contratto con il club di Lotito. E non si prevedono colpi di coda in un rapporto che è giunto al capolinea. Anzi, adesso si attende soltanto che ilvenga ufficializzato, ma ilè stato rinviato al termine del campionato per evieventuali tensioni con riflessi sulla squadra. Laha già il pass per la Champions ma è in corsa per provare a mantenere quel secondo ...