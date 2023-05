In caso di giudizio di colpevolezza da parte della, la Juve rischierebbe l'esclusione dalle competizioni europee per un minimo di un anno, pena che potrebbe diventare esemplare se si scoprisse ...Fermo restando il procedimento aperto dalla, che aspetta la giustizia sportiva italiana per decidere se escludere o no la Juve dall'Europa.I partenopei, freschi di Scudetto, si opporranno a quella che sarà la finalista diChampions ... Secondole vibrazioni recepite al Konami Training Center non sembravano provenire da una squadra ...

GdS - La Uefa studia la situazione Juventus - 100x100 Napoli 100x100 Napoli

On the other hand, of all the Italian club who have entered into a Financial Fair Play agreement with UEFA, only Milan has embarked on a virtuous path that allows them to spend. It seems there is ...La Gazzetta dello Sport (as seen below) recall that Tomori and Kalulu were the starting centre-back pairing for most of the second half of the season, and Milan ended it with 31 g ...