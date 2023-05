GdS – Juventus | Di Maria | Rabiot e gli altri big | se saltano le coppe ingaggi da tagliare

Leggi su justcalcio

2023-05-25 Il club dovrà liberarsi degli stipendi più importanti. Sicuramente Paredes saluterà e Pogba è fuori budget Champions o non Champions, questo è il dilemma. Se laparteciperà o meno alla competizione più importante anche l'anno prossimo influirà inevitabilmente sul mercato. Le speranze al momento sono poche, anzi pochissime, perché oltre a vincere le ultime due partite i bianconeri dovrebbero sperare che il Milan non batta il Verona e che anche Atalanta e Roma s'inceppino. In più c'è poi la spada di Damocle della Uefa, che potrebbe intervenire con l'esclusione anche in caso di qualificazione. Massimiliano Allegri nel post partita di Empoli è stato chiaro: a seconda di dove giocherà la Signora cambieranno anche le strategie. Tradotto: il club dovrà ridimensionare ...