Gay-Odin lancia la linea di gelati ‘leggermente salati’

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sapore mediterraneo, lavorazione artigianale e un pizzico di sale. Ecco il segreto delle nuove creme fredde della Fabbrica di Cioccolato Gay-, storico opificio partenopeo, che per l’estate 2023unadi“leggermente salati” realizzati con ingredienti 100% naturali. “Il sale è l’ingrediente che proprio non ci si aspetta di trovare in una cioccolateria. Eppure attraverso una perfetta sintesi fra componente dolce e salata siamo riusciti ad ottenere creme dal sapore raffinato, che speriamo possano dare sollievo ai nostri clienti durante le calde giornate estive”, afferma Massimo Schisa membro del consiglio di amministrazione Gay-e responsabile del settore gelato. “Abbiamo puntato su gusti classici, quelli che sentiamo a noi più vicini, e che rispecchiamo la nostra ricerca di ...

Non mancherà l'imperdibile ricetta di Federica De Denaro e poi il giro del gusto, tra lo storico 'cuoppo' e la tradizione partenopea della storica Fabbrica del Cioccolato, nata a Napoli

