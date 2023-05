Gava | ‘transizione è opportunità | Governo accanto a imprese per semplificazione’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 maggio 2023) ‘Pniec entro 30 giugno, al lavoro per semplificazioni’ “Come come rappresentante delsono veramente molto onorata di essere qui oggi a poter inaugurare il frutto di questa collaborazione tra due grandi aziende che hanno voluto investire in questa parte di territorio. La transizione ecologica è un’, le aziende lo hanno capito e tocca noi, come, stare al fianco delleper poter semplificare tutta la parte autorizzativa in un percorso di accompagnamento verso transizione ecologica”. A dirlo è stata Vania, viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, parlando a margine dell’inaugurazione del più grande parco agrivoltaico in Italia nato dalla collaborazione fra Engie e Amazon. La transizione energetica per il viceministro è anche ...