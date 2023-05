Galeone rivela il futuro di Allegri | «Resta alla Juventus»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Giovanni, maestro di Massimiliano, ha parlato a Marte Sport Live deldel tecnicoGiovanni, maestro di Massimiliano, ha parlato a Marte Sport Live deldel tecnico– «, è dal 1958 che sono anti juventino, giocavo nella Nazionale juniores e a Coverciano ogni volta che rubavamo una pa Boniperti lui faceva “fallo” e l’arbitro fischiava. Da anti juventino però dico che non è normale prendere 10 punti di penalizzazione poco prima di scendere in campo. Se la Juve non avesse giocato con l’Empoli, già salvo, ma con Verona, Spezia o ...