Gaeta 2° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Le Blue Audition | legame tra Blue Forum Europeo e Blue Forum Italiano

(Di venerdì 26 maggio 2023)– Leper il Piano del, questo il fulcro dei lavori della seconda giornata deldel, in scena adal 25 al 27 maggio. In apertura, un colnto in diretta con lo EuropeanLaunch event della Commissione Europea, in corso contemporaneamente a L'articolo Temporeale Quotidiano.

Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, a margine del 'secondonazionale sull'economia del mare Blue Forum', in corso a. Sulla cosiddetta legge Salva - Mare poi l'...Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, a margine del 'secondonazionale sull'economia del mare Blue Forum', in corso a. Sulla cosiddetta legge Salva - Mare poi l'...A dirlo è il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida intervenendo in collegamento alNazionale sull'Economia del Mare Blue Forum che si svolge a. "Se noi induciamo a produrre ...

A Gaeta il Summit Nazionale sull'economia del mare Farevela

All’evento rappresentato dal 2° summit nazionale sull’Economia del mare Blue Forum, intitolato ‘Italia Nazione di Mare’, che è in programma a Gaeta fino al 27 maggio, organizzato dalla Camera di Comme ...C’è stata oggi l’apertura dei lavori del Blue Forum. L’importante kermesse si svolge a Gaeta per il secondo anno ed è il più grande Summit nazionale sull’economia del mare che si svolge in Italia. In ...