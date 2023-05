Funambolo passeggia a 140 metri d' altezza tra i grattacieli di Milano | dal Bosco Verticale alla Unicredit Tower

Chi è Andrea Loreni Si chiama Andrea Loreni, viene da Torino e ha 48 anni ilche ha passeggiato tra i grattacieli di Milano. Il 48enne è laureato in filosofia teoretica ed è l'unico ...Ilcammina su una corda in dyneema di 20 mm di diametro, con una configurazione tecnica che vede alcuni tecnici appesi alla fune, davanti e dietro il, che si muovono con lui per ...Chi è Andrea Loreni Si chiama Andrea Loreni, viene da Torino e ha 48 anni ilche ha passeggiato tra i grattacieli di Milano. Il 48enne è laureato in filosofia teoretica ed è l'unico ...

Funambolo 'passeggia' fra i grattacieli a Milano - Lombardia Agenzia ANSA

In migliaia hanno assistito col fiato sospeso all’impresa dell’acrobata-filosofo: durante il tragitto tra il Bosco Verticale e la Torre Unicredit si è anche seduto sulla fune ...A una altezza di 140 metri ha camminato sul filo dal Bosco verticale alla Unicredit tower di Milano: il funambolo Andrea Loreni ha aperto Bam Corcus, la rassegna internazionale di arti circensi quest' ...