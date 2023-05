Frattesi | Kamada | Openda | come giocherebbero nel Milan 2023 24

Il Milan studia gli obiettivi del prossimo mercato: ecco come giocherebbe con Davidedel Sassuolo, Daichidell'Eintracht e Ikoma - ......con il trequartista giapponesein scadenza di contratto a giugno con l'Eintracht Francoforte, secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri hanno messo nel mirino la mezzala italiana...Profili ormai svelati (, Openda) e identikit inediti (). Manovre di mezzo Eccoci alla prima novità. È dal centro che si deve ripartire: le basi sono solide ma si può ancora lavorare ...

Milan, parte la missione ristrutturazione: c'è Frattesi nel motore. Doppietta... in attacco La Gazzetta dello Sport

Mancano due giornate, decisive per il futuro in Champions del Milan, ma è il calciomercato che tiene già banco. Il club rossonero dovrà mettere mano alla sua rosa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...