Fratelli d’Italia Baronissi plaude ai nuovi consiglieri di opposizione

(Di venerdì 26 maggio 2023) Di seguito il comunicato stampa di. “Accogliamo favorevolmente la discesa in campo di un’altra compagine contro il sistema Valiante- De Luca ma ci rammarica che arrivi con 4 anni di ritardo! Sono cinque idi(il sesto sembra entrato in maggioranza) che nel corso della conferenza stampa tenutasi nella mattina di sabato scorso hanno presentato alcuni temi che saranno la base del programma elettorale proposto alle prossime Amministrative.Nell’ottica della dialettica e del confrontoaccoglie positivamente questo gruppo civico che sembra voglia posizionarsi in antitesi all’attuale amministrazione comunale targata PD. Tuttavia, non si può dimenticare che, proprio quello ...

E chissà se la politica di, attentissima al look e amante storica delle borse di Hermès, non avrà maledetto il suo armadio. O se lo stesso non abbia fatto la Latella. Perché ...Da tempo un manipolo di eurodeputati, soprattutto appartenenti al gruppo dell'Ecr, con in testa i deputati di, nonché quelli della Lega cercano di denunciare quelle che paiono come ...... condotto da Lorenzo Capezzuoli Ranchi, per discutere dell'elezione di Chiara Colosimo, esponente di, alla presidenza della Commissione e delle criticità legate alla criminalità ...