Francavilla Fontana | operazione antidroga | nove arresti Carabinieri

... compreso l'omicidio del giovane Paolo Stasi, avvenuto il pomeriggio del 9 novembre scorso, davanti all'ingresso della sua abitazione in via Occhibianchi, a. Secondo gli ...- Fiamme dentro un garage, brucia un'auto. Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento dicon il supporto di una autobotte di Brindisi è ...Luigi Borracino, 18 anni, e Cristian Candita, 21, arrestati lunedì scorso nell'ambito delle indagini per l'omcidio del 19enne Paolo Stasi, ucciso il 9 novembre 2022 a, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip del Tribunale di Brindisi. Borracino, che all'epoca dei fatti era minorenne, è comparso davanti al giudice per l'...

Francavilla Fontana, delitto Stasi: «Dopo l’omicidio hanno continuato a spacciare» La Gazzetta del Mezzogiorno

FRANCAVILLA AL MARE - I fatti risalgono all’autunno dello scorso anno, quando cinque ragazzi giovanissimi, tra cui due minorenni, hanno partecipato ad una ...Chieti. I fatti risalgono all’autunno dello scorso anno, quando cinque ragazzi giovanissimi, tra cui due minorenni, hanno partecipato ad una violenta rissa nei pressi di un noto stabilimento balneare ...