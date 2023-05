Formia Tentato duplice omicidio degli anziani genitori | resta in carcere Paolo D’Elia

(Di venerdì 26 maggio 2023), il 47enne che mercoledì mattina hadi uccidere i suoinella loro abitazione di via Madonna di Ponza di, deva rimanere in. La gravità indiziaria non presuppone l’adozione di provvedimenti cautelari alternative. E’ stato decisamente severo il Gip del Tribunale di Cassino Massimo Lo Mastro che, L'articolo Temporeale Quotidiano.

I coniugi, ancora vigili nonostante le ferite, hanno riferito ai poliziotti di essere stati accoltellati e ...Con l'accusa diduplice omicidio è stato arrestato ieri mattina un uomo di 47 anni in un appartamento in Via Madonna di Ponza a. Grazie al tempestivo intervento degli agenti del ...La coppia è in prognosi riservata (Fotogramma) La polizia di(Latina) ha arrestato un uomo di 47 anni accusato di averdi uccidere gli anziani genitori a coltellate. E' accaduto stamattina quando, dopo una chiamata al Nue, gli agenti sono ...

Formia tentato duplice omicidio: 47enne accoltella i genitori Tag24

Vittime di un 47enne di Formia, gli anziani genitori ... Ora è nella casa circondariale di Cassino, accusato di duplice tentato omicidio. Ignoto al momento il movente dell'aggressione ...Un uomo di 47 anni a Formia ha accoltellato i suoi genitori anziani tra le mura domestiche. Arrestato dalla Polizia ...