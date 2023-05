Formazioni ufficiali Sampdoria-Sassuolo | le scelte dei due allenatori

Stasera alle 20.45 andrà in scena la prima partita della 37esima giornata di Serie A.Sampdoria - Sassuolo Di seguito ledi Sampdoria - Sassuolo. Sampdoria (3 - 4 - 1 - 2): Turk; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; ...SAMPDORIA - SASSUOLOSAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Turk; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic. SASSUOLO (4 - 3 ...Il countdown sta per scadere. E' quasi tutto pronto per il turno preliminare play - off Sudtirol - Reggina . Ecco lo schieramento delle due: Sudtirol (4 - 4 - 2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Rover, Tait, Belardinelli, Fiordilino; Cisse, Odogwu. In panchina: Minelli, Marano, Vinetot, Siega, Lunetta, Mazzocchi, ...

Formazioni ufficiali Sampdoria-Sassuolo, le scelte di Dejan Stankovic: rilancio di Martin Turk in porta al posto di Nicola Ravaglia La Sampdoria è giunta all’ultimo atto stagionale al Ferraris. La ...Le formazioni ufficiali di Sudtirol-Reggina, gara valida per il primo turno preliminare playoff in programma allo stadio "Druso" alle.