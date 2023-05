Formazione | “Toolkit for museum” | corso gratuito per 60 professionisti

(Di venerdì 26 maggio 2023) E’ stato pubblicato il bando di selezione per 60museali (curatori, registrar, educatori e comunicatori) nell’ambito del progettofor, la proposta dicontinua per imuseali ideata dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali in collaborazione con ICOM International Council ofs Italia. Specificatamente pensato per quattro figure-chiave della gestione museale – il curatore, il registrar, il responsabile dei servizi educativi, e il comunicatore – ilè aperto a 60 partecipanti che vogliano mettersi in gioco nell’azione corale, da un lato accrescendo le proprie conoscenze specialistiche, dall’altro approfondendo tematiche di interesse trasversale. Tra riflessione teorica e attività pratica, ...

una sezionechiamatadedicata esclusivamente allo sviluppo delle competenze digitali. Sarà strutturata in lezioni molto concrete pensate per la promozione digitale degli operatori ...Lagreen della Jeep non sarebbe completa senza la versione ibrida plug - in 4xe della ...includere un sofisticato impianto hi - fi McIntosh da 950 W con diciannove altoparlanti e un...... 100 iscritti nelle 3 edizioni Ore diai cittadini: 36 (12 per corso, 10 teoriche e 2 ... pollini e ali": 6 scuole medie, 12 classi, circa 300 ragazzi e 15 insegnanti"Generazione ...

Corso di formazione RENOLIT a Padova il 21 giugno Guida Finestra

Intervista alla presidente dell’organizzazione di cooperazione internazionale, Giorgia Gambini Sono più di 30mila le persone che Interlife ha aiutato e sta aiutando oggi nei rispettivi Paesi di origin ...