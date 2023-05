Fmi | Italia riduca debito e si tuteli da rischi con entrate supplementari**

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 maggio 2023) Roma, 26 mag. -(Adnkronos) – In“la politica fiscale può aiutare l’economia a far fronte agli shock proteggendo al tempo stesso la sostenibilità delle finanze pubbliche”. Lo scrive l’Fmi nella nota conclusiva sull’economiana diffusa al termine delle consultazioni periodiche previste dall’Articolo IV.Ma anche se nel 2022 “il rapportopubblico/Pil è diminuito e i prestiti in sofferenza sono rimasti bassi” il Fondo invita a “cogliere l’occasione di accantonare la maggior parte delleimpreviste” legate anche all’aumento dell’inflazione. “Un piano credibile di riduzione dela medio termine, sostenuto da misure specifiche, attenuerebbe ulteriormente ilegati al” continua la nota. Il Fondo sottolinea come “mantenere un saldo ...