Gli Stati Uniti hanno portato Mohamud al potere nel maggio 2022 usando ilper costringere la ... per stabilire la base a Berbera è delineato nel National Defense Appropriation Act (NDAA) del. ...Recessione solo 'tecnica', ma le previsioni non sono rosee: sia l'sia l'istituto Ifo di Monaco prevedono una Germania in stagnazione per tutto il; la Commissione europea profetizza un timido ...'La sola funzione delle previsioni economiche è far sembrare rispettabile l'astrologia', amava dire John Kenneth Galbraith, quindi prendiamo con le pinze anche ilche nel giro di pochi mesi ha ...

Ultimo'ora: **Fmi: in 2023 per Italia crescita moderata, Pil +1,1%** La Svolta

Nella tavola rotonda su Nuova globalizzazione e ruolo della Cina, accanto agli esperti dell’Occidente i teorici del Comitato centrale del partito comunista appoggiano la modernizzazione delle istituzi ...Sono numerosi i motociclisti iscritti al primo appuntamento di questo fine settimana. In costante aumento i partecipanti agli eventi successivi ...