Fmi | “Crescita italiana all’1 | 1% nel 2022 e 2023 Ma prospettive peggiorano | rischi da ritardi sul Pnrr”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’economiacrescerà dell’1,1% sia nelche nel 2024. Lo prevede il Fondo monetario internazionale nel suo focus sull’Italia. Le cifre sono più basse rispetto alle stime del governo ma migliori rispetto a quelle contenute nel world economic outlook diffuso lo scorso 11 aprile in cui veniva indicato un + 0,7% per quest’anno e un + 0,8% per il prossimo. “L’attività economica e l’occupazione in Italia sono cresciute notevolmente nel”, afferma il Fondo sottolineando però che dallaè attesa rallentare. “Anche se sorprese positive sono possibili nel breve termine, ial ribasso dominano l’outlook di“, aggiunge il Fmi notando come “politiche che rallentato la riduzione del debito o prolungatinel ...