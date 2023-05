(Di venerdì 26 maggio 2023) La politica di bilancio può aiutare l'economiana ad affrontare gli shock e proteggere allo stesso tempo la sostenibilità dei conti pubblici. Lo afferma il Fmi nell'Article IV per l'. "...

La politica di bilancio può aiutare l'economia italiana ad affrontare gli shock e proteggere allo stesso tempo la sostenibilità dei conti pubblici. Lo afferma ilnell'Article IV per l'Italia. "Dato l'elevato debito pubblico e le più stringenti condizioni finanziarie, risparmiare le entrate inaspettate dall'inflazione e dalle modifiche contabili è ...Dall'altro, ci sono le incognite dovute'inflazione e alle conseguenze dei rialzi dei tassi d'... Il rapporto delsull'Italia si apre con una frase che rischia di essere rilevante per il futuro ...Gli Stati Uniti hanno portato Mohamud al potere nel maggio 2022 usando ilper costringere la ... Al - Shabaab è sorto in risposta'invasione etiope della Somalia sostenuta dagli Stati Uniti, che ...

Fmi all'Italia, serve piano credibile riduzione del debito Agenzia ANSA

Secondo i tecnici di Washington, "riforme strutturali ambiziose, che favoriscano la produttività, sono una priorità per compensare il freno ...Lo afferma il Fmi nell'Article IV per l'Italia. "Dato l'elevato debito pubblico e le più stringenti condizioni finanziarie, risparmiare le entrate inaspettate dall'inflazione e dalle modifiche ...