Fmi a Italia | Servono riforme e piena attuazione Pnrr

"La piena e tempestiva attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza sosterrebbe" la gestione delle "numerose sfide" che attendono l'. Lo sottolinea l'nella nota conclusiva sull'economia italiana diffusa al termine delle consultazioni periodiche previste dall'Articolo IV. Fra queste, si ricorda, "l'invecchiamento della ...In questo modo, aggiungono, l'potrà affrontare la meglio "le molteplici sfide dell'... In generale, lo scenario dipinto dall'per l'economia italiana sembra suggerire che i rischi sono dietro ...E' quanto sostiene il Fondo monetario internazionale, nel rapporto stilato al termine della missione in, come previsto dall'Articolo IV dello statuto dell'organizzazione. Tra le sfide, il ...

Il Fmi, Fondo monetario internazionale, traccia la rotta per l’economia italiana. Nell’affrontare gli shock, proteggendo allo stesso tempo i conti pubblici, decisivo può rivelarsi l’apporto della ...(Adnkronos) – Le richieste del Fondo Monetario internazionale all’Italia sono quasi sempre le stesse. Riforme strutturali, che oggi vogliono dire attuazione del Pnrr, una riforma fiscale equa e progre ...