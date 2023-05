Fmi a Italia | “Servono riforme e piena attuazione Pnrr”

In questo modo, aggiungono, l'potrà affrontare la meglio "le molteplici sfide dell'... In generale, lo scenario dipinto dall'per l'economia italiana sembra suggerire che i rischi sono dietro ...E' quanto sostiene il Fondo monetario internazionale, nel rapporto stilato al termine della missione in, come previsto dall'Articolo IV dello statuto dell'organizzazione. Tra le sfide, il ...... spina nel fianco e freno alla crescita economica dell'. "Dato l'elevato debito pubblico e le più stringenti condizioni finanziarie " è il monito del- risparmiare le entrate inaspettate ...

Fmi: Italia, serve "piena e tempestiva" realizzazione del Pnrr RaiNews

A proposito dell'economia italiana, il Fmi auspica che il nostro Paese "attui in pieno il Pnrr", necessario allo scopo di "ridurre il debito" ...In Italia "sarebbe auspicabile una riforma del sistema fiscale per migliorare l'efficienza e l'equità". Lo scrive l'Fmi nella nota conclusiva sull'economia italiana diffusa al… Leggi ...