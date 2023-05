Fiumicino Giunta Baccini | l’opposizione tuona | “Un pugno in faccia al territorio”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 26 maggio 2023)– Dopo l’annuncio della nuova(leggi qui), i nuovi consiglieri di opposizione del centrosinistrano contro le scelte del neosindaco, che ha rimosso l’assessorato alla Scuola: “I nomi che compongono ladel neosindaco Mariosono uninale ai suoi abitanti. Si comincia dal negare alla scuola e ai giovani la dignità di un assessorato, un modo surreale e sconcertante di guardare al futuro dopo tanti proclami buoni solo per la campagna elettorale.torna una circoscrizione romana attraverso deleghe a rappresentanti politici che arrivano dai municipi della Capitale e vengono collocati in assessorati strategici e vitali per la nostra Città: turismo, ...