Fitto | Governo pone al centro ruolo strategico Italia nel Mediterraneo

(Di venerdì 26 maggio 2023) "L'Economia del Mare rappresenta una priorità e una novità: per la prima volta ilMeloni ha voluto porre questo tema come punto centrale nell'azione dicon le deleghe conseguenti". Ad ...

Sulla revisione del Pnrr e sugli eventuali tagli va in scena un pericoloso scontro sotterraneo nel: da una parteincaricato di mettere ordine tra i progetti dei vari dicasteri e dall'...... ribadisce il ministro Raffaeleintervistato al Festival dell'Economia di Trento. "Serve serietà e responsabilità, ed è questa la cifra che sta caratterizzando l'azione del", sottolinea ......voluto porre questo tema come punto centrale nell'azione dicon le deleghe conseguenti". Ad affermarlo è il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele...

ROMA (ITALPRESS) - "L'obiettivo del governo è quello di proporre alla Commissione di cambiare diversi obiettivi, non solo quelli del 30 giugno. Concentrar ...(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Sun Pnrr "un dibattito un po' troppo isterico", polemiche politiche "anche surreali", ribadisce il ministro Raffaele Fitto intervistato al Festival dell'Economia di Trento.